Will Gozum, Saint Benilde sobra gutom sa NCAA crown

Desididong tuparin ni last season MVP Will Allen Gozum na matuldukan ang mahigit dalawang dekadang pagkagutom sa korona ng De La Salle-College of Saint Benilde Blazers sa nalalapit na pagbubukas ng 99th National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament sa Setyembre 24 sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Napurnada ang inaasam na championship bid ng Taft-based squad matapos pakalmahin ng eventual three-peat champions na Colegio de San Juan de Letran Knights sa Game 3 ng kanilang best-of-three finals noong isang taon.

Matindi ang gutom na nararamdaman ni Gozum, na lalaro sa kanyang huling taon sa collegiate league, na planong tuldukan ang paghihintay sa kampeonato na huling beses natikman ng eskuwelahan noong 2000 na pinagtulungang kunin nina Sunday Salvacion, Jondan Salvador, Al Magpayo at Mark Magsumbol.

“Gaya ng sinabi ko before, ang goal namin talaga is mag-champion, kaya lahat kami iisa lang ang mentality namin, iyun ang makuha ang championship at makuha iyung Finals this year,” pahayag ni Gozum. (Gerard Arce)