Secretary nagwala sa GOCC meeting

Sino raw itong Cabinet secretary ang nagwala sa harap ng mga opis­yal ng isang attached agency nang magpulong sila kamakailan?

Ayon sa nakalap na impormasyon ni Mang Teban, nangyari raw ito noong unang linggo ng Agosto nang pulungin ng kalihim ang isang go­vernment owned and controlled corporation (GOCC) na isang attached agency ng kanyang departamento.

Tinalakay raw sa miting ang unsolicited proposal ng isang pribadong kompanya sa GOCC. Pinaliwanag daw ng mga opisyal na hindi sapat ang Board Directive para mabasura ang proposal.

Dito na raw umeksena si secretary at sinabing resolution ang inisyu ng Board at hindi directive. Hindi raw tinanggap ng kalihim ang paliwanag at sa loob ng halos isang oras na pulong ay tumalak ito nang tumalak sa mga opisyal ng GOCC.

Halos kamukha na raw ni secretary ‘yong dating Quezon City cop na nag-viral sa road rage, kulang na lang ay magkasa ng baril dahil sa sobrang pagtalak sa miting.

Kabilang daw sa pinag-initan ng kalihim ay ang EVP ng GOCC dahil inaakusa­han itong tumanggap ng suhol sa pribadong korporasyon kahit wala namang basehan.

Nagmistulang taga-squatter daw si secretary dahil nawala ang professiona­lism sa pulong. Hindi man lang daw nito nirespeto ang mga opisyal sa mga walang basehang akusasyon.

Ang classic nito, marami rin palang baho itong si Secretary at katunayan ay may naging kaso ito at pinatawan ng perpetual disqualification sa public service. Hindi mala­yong matanggal ito sa puwesto kapag nakalkal ang mga baho nito.

Clue. Ang Cabinet secretary na nagwala sa isang mi­ting ng GOCC ay may letrang T sa pangalan, as in talak.