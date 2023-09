San Diego Padres inilampaso Dodgers

ISANG hit lang ang ipinamigay ni Blake Snell sa six scoreless innings, naka-homer sina Juan Soto at Luis Camposano, at nilampaso ng San Diego Padres ang Los Angeles Dodgers 6-1 nitong Miyerkoles.

Ang single ni Mookie Betts sa bukana ng laro lang ang napalusot ni Snell. Isang walk lang din ang niregalo ng right hander at naka-strike out ng walo.

Inumpisahan ni Soto ang ratsada ng Padres sa first inning nang paliparin ang kanyang 30th homer at 90th RBI ngayong season, inihanay ni Soto ang pangalan sa mga miyembro ng elite club sa Major League Baseball.

Pitong players pa lang – kasama ang mga alamat na sina Ted Williams at Mickey Mantle – ang nakapaglista ng two-plus seasons na may 30 o higit pang home runs at 100-plus walks bago nag-25 years old.

Pinakamarami din sa MLB history ang 156 career homers at 627 walks ni Soto bago ang age 25 season. (Vladi Eduarte)