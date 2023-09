Rhian pinagsigawan sobrang pagmamahal sa BF

Nagpasabog ng tamis ang magkasintahang Rhian Ramos, Representative Sam Versoza sa social media nang magpalitan sila ng romantic messages sa isa’t-isa.

Idinaan ni Rhian sa kanyang Instagram ang birthday message sa boyfriend kalakip ang mga larawang nagpapakita ng lambingan nila na kuha sa iba’t-ibang lugar at okasyon.

Sa unang photo, nakatingin sila sa isa’t isa habang naka-angkla ang kamay ni Sam kay Rhian, kung saan naka-one piece white bikini ang aktres.

Ang naturang post ang ginamit ni Rhian para ipahayag ang pag-ibig at pasasalamant niya sa boyfriend na nagpapasaya sa kanya kahit sa mga simpleng ganap.

“Happy birthday my booboo. Thank you for making my heart, and every simple moment happy,” post ni Rhian.

Tinapatan din ng tamis ni Sam ang mensahe ng girlfriend.

“U r my happiness,” anya.

Biniro ni Max Collins at pinagmukhang parents niya ang dalawa sa comment nitong, “Love you mom and dad.”

Aprubado ng marami ang relasyon ng dalawa. Kinikilig pa ang mga ito sa lambingan nina Rhian, Sam. (Rey Pumaloy)