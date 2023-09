Recycle ba kamo? Dress gawa sa tansan!

Sinong mag-aakala na ang ang patapon at basura na ay pwede palang gawing kasuotan?

Ganyan ang naging pakulo ng bebot na ito na gumawa ng dress mula sa mga tansan!

Siya si Jwolf Schmidt (@jackieschmidttt), isang fashion designer na

gumagawa ng iba’t ibang fashion OOTD’ mula sa mga pangkaraniwang

materyal na madalas ay tinatapon na gaya ng plastik, lumang painting,

puzzle, lata at marami pang iba!

Kamakailan nga lang ay ibinida niya ang kanyang bagong obra na tansan dress.

Dito, gumamit siya ng humigit-kumulang 1,000 tansan na isa-isa at

mano-mano niyang tinagpi.

Makikita sa uploaded video ang mismong proseso ng kanyang paggawa mula

sa body hanggang sa sleeves ng naturang dress. Sa dulo ay mapapanood

naman ang pagmo-model at pag-awra ng isang bebot habang suot ang

kanyang proud obra.

Humakot ito ng halos 258k views at dagsang komento mula sa mga netizen.

Gaya na lamang ni @rachel, “So so so cute i especially loved it sleeveless.”

Relate naman si @www.piggy123.com, aniya, “I’m doing something similar

but different for my final collection. Where did you get the small

rings to connect the bottle caps while being mindful? Of

sustainability? he’s not just ordering off Amazon, etc. thanks! Love

the design so cool btw.”

“Creative, very unconventional fashion.I love it,” say ni @myongkong.

“Halaa puwede itong pang Miss Earth long gown or national

costume,”komento pa ni @ginoonglibulan. (Moises Caleon)