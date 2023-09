PNP binalaan publiko vs online task cam

Pinag-iingat ng Philippine National Police-Anti-Cybercrime Group

(PNP-ACG) ang publiko laban sa kumakalat na task scam na nag-aalok ng

trabaho sa online para sa mga jobless at naghahanap ng alternatibong

pagkakakitaan kahit nasa bahay.

Ayon kay ACG Director Police Brig. Gen. Sydney Hernia, modus ng mga

scammer ang mag-post ng mga trabaho online kung saan ay nangangako ang

mga ito ng malaking suweldo para sa ilang oras na trabaho.

Madali umanong mahikayat ang mga biktima dahil madali lang sa una ang

ipinagagawa sa mga ito.

Kailangan lang na kumpletuhin ang basic task tulad ng pag-like sa

post, panonood sa video at pag-share nito para bayaran sila sa

kanilang komisyon. Kapag nakuha na ng mga scammer ang kanilang tiwala

ay muli silang bibigyan ng task pero obligado na silang mag-invest.

“As victims complete more tasks, the amount they are required to

invest steadily increases. When they try to withdraw their earnings,

the scammers invent technical issues, blaming victims and demanding

more money to fix them,” pahayag ni Hernia.

Dahil dito kung kaya’t hindi na nababawi ng mga biktima ang kanilang pera.

Hinikayat ng pulisya ang mga biktima na isumbong ito sa mga awtoridad

para sa kaukulang aksiyon. (Edwin Balasa)