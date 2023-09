Patuloy na tulong ang kailangan para makabangon ang mga biktima ng krisis at sakuna

Hindi na lingid sa ating kaalaman na ang ating bansa ay madalas tamaan ng iba’t ibang uri ng kalamidad dahil sa lokasyon nito at climate change. Kaya naman isa sa mga pangunahing tungkulin ng gobyerno ay ang pagbibigay ng agarang tulong sa mga biktima. Ngunit hindi dito dapat nagtatapos ang ating responsibilidad. Kailangan nating pagtuunan ng pansin ang patuloy na pagbangon ng ating mga kababayan na naaapektuhan ng mga kalamidad o anumang sakuna, kasama na dyan ang sunog, bagyo, lindol, buhawi, at iba pa.

Sa kadahilanang ito kaya napakahalaga na palakasin natin ang mga programa na nakatutok sa recovery ng mga apektadong komunidad. Hindi lang relief, kundi pati na rin pagdating sa pabahay, kabuhayan, edukasyon at kalusugan para sa mabilis nilang pagbangon.

Ilan sa mga inisyatiba na ating isinulong at patuloy na sinusuportahan ay mga programang nagbibigay ng livelihood, housing, at employment assistance sa mga komunidad na apektado ng krisis.

Nag-file ako ng panukalang Senate Bill No. 420 na layuning mag-institutionalize ng programa na magbibigay ng temporary employment sa ating mga kababayang mahihirap na nawalan ng trabaho sa rural areas. Nag-file din ako ng SBN 192, o Rental Housing Subsidy Act, na layunin namang magbigay ng rental subsidy sa mga kababayang nawalan ng tirahan, kabilang na iyong mga nasalanta ng kalamidad. Kung maisabatas ang mga ito, hangarin nating mapadali ang pagbalik sa normal na pamumuhay ng mga apektado ng krisis.

Bukod sa mga programang makakatulong sa kanilang muling pagbangon, kailangan din nating magkaroon ng mas maayos na sistema sa pagtugon sa mga kalamidad. Sa kadahilanang ito kaya patuloy kong isinusulong ang panukalang Senate Bill No. 188 na aking inihain sa Senado. Layunin nito na lumikha ng Department of Disaster Resilience na magkakaroon ng kapangyarihan at kakayahan na magplano at magpatupad ng mga hakbang bago, habang, at pagkatapos ng isang kalamidad.

Dagdag pa rito, nais ko ring ipanawagan ang pagtatag ng permanente, ligtas, at maayos na evacuation centers sa bawat munisipalidad, lungsod, at probinsiya sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng SBN 193 na nai-file ko rin sa Senado. Kung maisabatas, ito ay magbibigay kasiguruhan sa ating mga kababayan na mayroon silang ligtas na masisilungan sa oras ng kalamidad.

Bukod sa pagiging mambabatas, patuloy rin tayong nag-iikot saan man sa bansa para ilapit ang mga programa at serbisyo ng gobyerno na makakatulong sa tao lalo na yung mga apektado ng krisis.

Noong September 9, personal akong nagdala ng tulong sa 250 mga biktima ng sunog sa Barangay Culiat, Quezon City, sa tulong ng opisina ni Congresswoman Marivic Co-Pilar.

Itinaguyod natin noon at patuloy na sinusuportahan ang programang pangkabuhayan ng Department of Trade and Industry na nagbibigay ng negosyo kits sa mga qualified beneficiaries na naapektuhan ng krisis at tinuturuan sila kung paano ito palalaguin. Binigyan natin ng dagdag na tulong ang mga benepisyaryo nito kabilang ang 84 mula sa iba’t ibang bayan sa Bataan; 20 sa Dipaculao, Aurora; 57 sa Sanchez Mira at Abulog, Cagayan; 32 sa Hamtic at Sibalom sa probinsya ng Antique; 100 na apektado ng lindol sa Montevista at New Bataan, Davao de Oro; 196 sa Malalag at Sulop, Davao del Sur; at 20 sa Mangatarem, Pangasinan. Lagi ko namang paalala sa kanila na iba ang pakiramdam kapag pinagpawisan ninyo ang inyong negosyo, napalago ninyo ito, at naiuwi ang inyong kita para sa ikabubuti ng inyong pamilya.

Itinaguyod din natin noon at patuloy na sinusuportahan ang pamimigay ng emergency housing assistance ng National Housing Authority sa mga nasalanta ng sakuna upang makabili sila ng yero, pako at iba pang materyales pampaayos ng bahay. Nagbigay tayo ng dagdag na tulong sa mga benepisyaryo nito kabilang na ang 22 na residente ng Antipolo City, Rizal na naapektuhan ng landslide; at 85 na nasunugan sa Imus City, Cavite.

Nagbigay din tayo ng dagdag na suporta sa mga displaced workers na benepisyaryo ng TUPAD program ng Department of Labor and Employment, kabilang na ang 382 sa Iloilo City; at 413 sa Talibon, Bohol.

Samantala, sa ating adhikaing suportahan ang edukasyon ng mga kabataan, nagbigay rin tayo ng dagdag na tulong sa 689 elementary at high school students sa Puerto Princesa City, Palawan, at sa 100 na nagtapos ng TESDA courses sa Danao City, Cebu. Bukod dito, natulungan rin ng aking opisina ang 333 na mahihirap na residente sa Paluan, Occidental Mindoro.

Samantala, noong September 12, naimbitahan tayo sa turn-over ceremony ng motorcycle units sa Motorcycle Riding Academy ng MMDA sa Pasig City kung saan pinuri ko ang misyon ng naturang institusyon na itaguyod ang responsable na pagmamaneho para sa kaligtasan ng lahat ng motorista. Kasama natin sa naturang pagtitipon ang ilang MMDA officials gaya nina Acting Chairman Romando Artes at Deputy Chairman Frisco San Juan Jr.

Sa araw na iyon, binisita rin natin ang modernong Communication and Command Center ng MMDA na ating sinuportahan na mapondohan para sa mas epektibong pagresponde sa mga krisis, pamamahala ng trapiko, at kaligtasan ng publiko sa buong NCR. Nasa bagong MMDA building ito sa Pasig City na na-inaugurate noong panahon ni dating pangulong Rodrigo Duterte. Nakipag-ugnayan din ako sa ilang alkalde ng Metro Manila na nandoon gaya nina San Juan City Mayor Francis Zamora, Pasay City Mayor Emi Calixto-Rubiano, at Malabon City Mayor Jeannie Sandoval.

Magtulungan tayo upang maproteksyunan ang buhay ng bawat Pilipino. Sa harap ng mga pagsubok na dala ng mga sunog, kalamidad at iba pang sakuna, sikapin nating makabangon ang ating mga kababayan sa pamamagitan ng paglapit ng serbisyo ng gobyerno sa mga pinakanangangailangan nito. Magmalasakit tayo sa kanilang mga pinagdadaanan at tulungan natin sila sa abot ng ating makakaya bilang isang nagkakaisa at mas matatag na bansa.