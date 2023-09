Ogie, Regine madalas mag-bonding sa kama

Kakantahin ba ni Ogie Alcasid ang ‘My Way’ sa concert niyang ‘OgieOke’? Isa nga `yan sa unang tinanong kay Ogie sa presscon niya.

Eh kasi nga, mala-videoke style ang concert niya sa September 29 sa Newport Performing Arts Theatre, eh. Tipong lahat ay puwedeng mag-participate.

At kapag videoke, pinakamabenta ang ‘My Way’, pati na ang ‘Bakit Ngayon Ka Lang?’.

“Yes, kakantahin ko ang ‘My Way’! Actually, may short kuwento ako sa ‘My Way’. Dinu-duet namin ‘yan ng tatay ko. May video pa ako, na noong buhay pa si Daddy, lagi kaming nagdu-duet, kasi favorite song niya `yan.

“Sa ‘Kilabotitos’ sa States, most applauded siya, at may standing ovation talaga sila. Medyo heartfelt ang pagkakanta ko.

“Emotional ako kapag kinakanta ko siya. Pero mas kaya ko na ngayon, kasi 4-years na rin naman when Dad passed away. Kaya yes, kakantahin ko siya!” kuwento ni Ogie.

So, para saan nga ba ang concert niya?

“Anyway, anniversary ng Resorts World, I think it’s their 11th year. They asked me kung puwede akong mag-concert. And at the same time, nag-birthay ako noong August 27, at hindi naman ako nakapag-celebrate, hindi ko kasama ang family ko.

“So parang birthday celebration ko rin ito,” sabi ni Ogie.

Pero kaloka si Ogie, na walang pahinga, na kararating lang nitong Lunes para mag-promote, nag-report sa ‘It’s Showtime’ at aalis na naman sa Biyernes para mag-bonding ang family sa Hong Kong.

“Hindi kasi ako nakapag-celebrate with my wife, and my kids. So, bonding na rin ito, then aalis ulit ako for Honolulu!” chika pa ni Ogie.

Speaking of bonding, ano ba ang madalas nilang pagsamahan ng misis niyang si Regine Velasquez ngayon, lalo na at pareho silang sobrang busy?

“Sex! Hahahaha!

“Sorry! Sorry! Siyempre, mag-asawa kami!” patawang sagot ni Ogie.

Mas aktibo ba ngayon?

“Hindi. Masyado kaming busy. Hahahaha! Kararating nga lang namin.

“Pero, bonding namin ang mag-binge watch ng Korean series. Siya kasi mahilig! Ako hindi mahilig. Sinasabihan niya ako na manood naman.

“Pero ang bonding talaga namin ay kumain sa labas. At itong Hong Kong namin!” saley pa ni Ogie.

Anyway, ano pa ba ang mga pasabog ni Ogie sa concert niya?

“Marami akog surprise guests. Actually ang naka-line up sa poster ay mga totoo kong guests, si Lara Maigue at Gian Magdangal. Pero ang ibang mga guest, hindi ko ia-announce!” chika pa rin ni Ogie.

Sa mga bet manood, mabibili ang mga tiket sa halagang Platinum P7,800 (Platinum), P6,500 (SVIP), P5,500 (VIP), P4,000 (Gold), P2,500 Silver, P1,000 Bronze.

At bongga dahil may meet and greet after the show para sa mga nakabili ng mga tiket na Platinum, SVIP, VIP.

Para sa mga detalye ng mga tiket, tawag lang kina Jhayr Dela Cruz (09178189847), or Raf Sangco (09178079387).

Ang ‘OGIEOKE THE CONCERT’ ay ididirek ni Paolo Bustamante. (Dondon Sermino)

