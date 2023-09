Manny Pacquiao wala pang linaw pagsuntok sa 2024 Paris Olympics

Hindi pa rin malinaw ang pagnanais makalaban sa 2024 Paris Olympics ni Philippine boxing legend Manny Pacquiao.

Ito ang sinabi ni Association of Boxing Alliances in the Philippines (ABAP) secretary-general Marcus Manalo sa Radyo Pilipinas 2 Sports kung saan kailangan umanong baguhin ang ilang panuntunan para sa nag-iisang eight-division world champion upang makalaban sa darating na quadrennial meet.

“Ang una kong ginawa ay chineck ang competition at technical rules para lang ma-confirm. Kasi for the longest time, the rule is iyong boxers dapat nasa edad 19-40, lahat ng tournaments in elite both men and women,” sabi ni Manalo.

“So kung 18 years old ka, hindi ka pa pwede talaga kahit gaano ka kagaling. So ganoon din kapag beyond 40,” sabi pa ni Manalo.

Bagaman sinabi ni Manalo na sinusuportahan ng Philippine Olympic Committee (POC) ang mga plano ni Pacquiao, inamin ng boxing official na imposible ang inaasam na pagsabak sa Olympic ng dating senador.

“I think the POC is trying to make an appeal to the International Olympic Committee (IOC) but I personally feel it is a long shot because it is quite rare there will be an exception to the rule,” sabi pa ni Manalo.

Dagdag pa niya, ang pagpayag ni Pacquiao na dumaan sa qualifiers at ang agarang desisyon ng organizers ay magiging batayan sa pagpupursige sa kanyang Olympic dream.

Nakatakda na rin magtungo ang mga miyembro ng Philippine boxing team patungo sa 19th Asian Games na gaganapin sa Hangzhou, China simula Setyembre 23 hanggang Oktubre 8. (Lito Oredo)