Magsasaka isinelda sa 3 boga

Kalaboso ang isang 44-anyos na magsasaka nang matagpuan ng mga

awtoridad ang tatlong hindi lisensiyadong baril sa kanyang tahanan sa

Tiaong, Quezon kahapon nang umaga.

Dinampot ng mga tauhan ng Quezon Intelligence Unit, 1st Quezon

Provincial Mobile Force Company, 405th A Maneuver Company at Tiaong

police ang suspek na si Edwin Valencia, ng Barangay Behia nang makuha

sa kanyang bahay ang dala­wang cal. 45 pistol, isang Carbine, mga

magazine, mga bala at holster.

Sinabi ni Police Col. Ledon Monte, Quezon police director, na

nag-apply sila ng search warrant sa korte nang makatanggap sila ng

impormasyon na may mga itinatagong baril si Valencia sa bahay niya.

Nakapiit ito ngayon sa Tiaong Municipal Police Station at mahaharap sa

kasong paglabag sa Republic Act 10591 (Comprehensive Firearms and

Ammunition Regulation Act) at Comelec Gun Ban kaugnay sa pagdaraos ng

Barangay and Sangguniang Elections (BSKE) sa susunod na buwan.