Liza inintriga Korean YouTube channel

Pinusuan at inulan ng papuri ang first episode ng YouTube series ni Liza Soberano na ‘Liza in Korea’.

Sa unang episode nito, mapapanood ang pakikipagkulitan ng aktres kay Wonjeongman na isang sikat na Korean TikToker na may 55.9M followers.

Pero kapansin-pansin na mula nang i-upload ang nasabing episode noong Miyorkoles ng 8:00pm hanggang sa isinusulat itong article na Ito, after 15 hours, ay nakaka-67K plus views pa lang ito at 493 likes. ‘Yung mismong YouTube page na ‘PHH TV’ ay may 815 subscribers pa lang.

Sa mismong Instagram post nga ng aktres kung saan pino-promote niya ang YT series ay may nag-congratulate sa kanya dahil nakatrabaho ni Liza ang mga K-Pop artists, na hindi raw kayang gawin ng ibang Pinoy celebritities.

Ang nakakaloka, agad itong sinopla ng isang basher na mga laos K-Pop at D-lister artists naman daw ang mga nakasama ng ex-love team ni Enrique Gil sa mga episodes nito.

May mga solid LizQuen din na tila hindi pa rin nakaka-move-on sa break up ng mga idolo. Hoping pa rin sila na magkakabalikan ang mga Ito. Naka-tag pa ang aktor sabay paalala rito na every 13 of the month ang LizQuen day na same day ng airing ng first episode ng YT series. May ganun?!

May ilang netizen din ang muling binuhay ang issue na kinasasangkutan ni Jeffrey Oh, ang Korean-American CEO ng Careless Music, na naging manager ng aktres. Pinaala pa ng mga netizen na ang kontrobersiyal na businessman ang isa sa mga tumulong kay Liza para makapag-shoot sa Korea at makilala ang celebrities sa bansang ‘yon.

Pero sana maging happy na lang tayo sa bagong project ni Liza. In fairness, magaling siya mag-host, spontaneous at beautiful siya talaga.

Bongga!