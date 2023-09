Larry Arpia tumalon ng record 43 inches

SA dami ng mga nag-participate sa PBA Draft Combine ngayong 2023, isa si Fil-Am Larry Arpia ang gumawa ng max vertical leap na 43 inches, record ito, kaya patuloy ang pagsilip sa kanya ng iba’t ibang team sa PBA.

Naglaro si Arpia sa AMA Online PBA D-League team na may average na 23 points per game, 4 assists at 5 rebounds.

Ganoon din halos ang average niya sa MPBL Makati team, ibang klase trumabaho ang manlalaro na ito na halos walang kapaguran kung makikita mo sa loob ng court.

Kaya sana mapunta siya sa magandang team na sigurado ako papakinabangan siya.

Good luck sa kanya sa darating na Linngo sa PBA Draft 2023.

***

Binabati ko ang Keanzel Basketball team na nakadalawang sunod na panalo sa Pilipinas Super League 21-under.

Ang koponan ay binubuo ng 80 porsiyento na juniors team na edad 17-pababa.

Itong team na ito ay nagpapasalamat sa owner na si Anne Herrera, suportado din ng DODBC at official jersey RK Hoops.

Binabati ko ang aking anak na si Kieffer Andre Herrera sa kanyang kaarawan at sa kanilang panalo sa tune up game ng La Salle-Zobel kontra Collegio San Agustine Makati sa pamumuno ni coach Peny Laureaga dahil na rin sa magandang programa ng overall coach na si Boris Aldeguer.

Magpapa-tryout ang Keanzel seniors basketball dahil balak rin nila sumali sa Pilipinas Super League Open Division kaya abangan ang venue at oras sa KEANZEL Basketball page.