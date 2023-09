KC umaming ‘di perpektong anak kay Sharon

Super touch ang mga fan sa ginawa ni Sharon Cuneta, na prinomote nga ang movie ng panganay niyang anak na si KC Concepcion.

May mga chika nga di ba, na may samaan ng loob ang mag-ina. Duda nga ng marami na si KC ang pinatatamaan ni Sharon sa kanyang mga Instagram post kamakailan.

Pero heto nga, sobrang na-touch sila, na si Megastar, hindi talaga pinabayaan ang anak, na nag-promote nga ng movie nito.

“America! My first-born is starring in her first Hollywood movie and I hope you can watch it! @kristinaconcepcion God be with you anak. Please take care of yourself,” sabi ni Sharon.

Ni-repost nga ng Megastar ang Instagram post ni KC tungkol sa pelikula.

Heto nga ang imbitasyon ni KC:

“Calling all my friends and Fil-Ams in America! 6 days to go, and I’ll be at the @sohofilmfest for the first time as an actor, representing my first international film ‘Asian Persuasion’ – am I seeing you there??

“Our world premiere for Sept 16th @ 7p is sold out, but you can still purchase your tickets for the Sept 17th showing (2p @villageeastbyangelika). I’m soooo nervous.

“Are you coming? Where are you from? Share with us in comments below!”

At siyempre, hindi rin pinalampas ni KC ang pagkakataon na `yon para magkausap silang mag-ina, kahit sa IG wall man lang.

“Like I always tell you mama, tho I’m not perfect, everything I do is for you,” sabi ni KC.

I’m sure, maiibsan na ang nangangambang pakiramdam ng mga fan ng mag-ina.

At sabi nga, hindi kayang tikisin ng magulang ang anak. (Dondon Sermino)