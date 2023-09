Karera Tips Ni JP Gonzales

R01 – 5 Malabon King, 3 Trump Peter, 4 Instant Notice

R02 – 9 Frizmatic, 1 Classic Gee, 4 Double Rock, 8 MariaCristinaFalls

R03 – 9 Del Monte, 3 HeroesDelNinetySix, 6 Makarit, 5 High Quality

R04 – 3 Empire Ruler, 4 A Song For Gee, 2 This Time, 1 Sky Plus

R05 – 8 Namaskar, 12 Che Che, 2 Lucky Julliane, 3 Blue Mist

R06 – 1 Aly Yanna, 6 Stand In Faith, 3 Magnifico, 8 Kummander

R07 – 1 Money For Shelltex, 9 Lucky Noh Noh, 10 Antonio Delamugis, 7 Speed Revolution

R08 – 10 You Never Know, 9 Thriller, 13 Columbus, 7 Chase The Gold

Solo Pick: Namaskar

Longshot: Frizmatic