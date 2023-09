Gayle Pascual, Saint Benilde kakaldagin Perpetual Help

Mga laro Biyernes: (Paco Arena)

2:00pm — Perpetual vs CSB

4:00pm — Lyceum vs San Sebastian

PUNTIRYA ng College of Saint Benilde (CSB) Lady Blazers na sikwatin ang pangalawang sunod na panalo kaya kakapitan nila si Gayle Pascual pagharap nila sa University of Perpetual Help sa pagpapatuloy ng elimination round sa V-League Women’s Collegiate Challenge na lalaruin sa Paco Arena sa Maynila ngayong Biyernes.

Tangan ang 4-1 kartada at pasok na sa semifinals, itotodo pa rin ng Lady Blazers ang kanilang lakas upang masikwat ang no. 2 spot sa team standings.

Magsisimula ang bakbakan sa alas-2 ng hapon, pagkatapos ay magbabanatan ang Lyceum of the Philippines at San Sebastian College-Recoletos sa alas-4.

Kasalukuyang nasa pangatlong pwesto ang Taft-based squad CSB, solo sa tuktok ang Far Eastern University (FEU) Lady Tamaraws na winalis ang eight-team single round robin, habang nasa second place ang University of the East (UE) na may 5-2 card.

Si Pascual ang namuno sa opensa para sa Lady Blazers nang talunin nila nakaraan ang Lady Warriors, nakatuwang niya sa puntusan si Jade Gentapa na may 20 markers.

Para sa Lady Altas, anuman ang maging resulta ng kanilang laro laban sa Lady Blazers ay sasampa na rin sila sa susunod na phase.

Hawak ng Lady Altas ang 4-2 kartada at nasa pang-apat sila ng team standings. (Elech Dawa)