Damian Lillard pa-suspense sa parating na training camp

PAGDATING ng training camp, dalawang destinasyon lang daw ang puwedeng pagpakitaan ni Damian Lillard – Portland o Miami.

Ayon kay Shams Charania ng The Athletic, bago ang umpisa ng training camp sa October ay mas malamang na babalik sa negotiating table ang Trail Blazers at Heat para pag-usapan ang trade kay Lillard.

Humingi ng trade ang scoring machine noong July, pero madiin niyang iginiit na sa Miami niya gustong lumanding. Tabla ang ibang teams.

Natigil ang negosasyon, isang buwan nang tahimik. Walang lumalabas na alingasngas.

Hindi pa binibitawan ng Blazers si Lillard, isasali pa sa roster sa training camp.

“At this point, I’m told, the only two training camps that Damian Lillard would report to, in theory, are Portland and Miami,” ani Charania sa The Rally.

Kung may ibang teams na makakasundo sa trade, naniniwala ang NBA insider na hindi dito magrereport si Lillard.

Bukod sa assets na hinihingi ng Portland, may natitira pang $216 million sa kontrata ni Lillard, 33, sa susunod na apat na seasons.

Mahirap saluhin. (Vladi Eduarte)