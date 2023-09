Cinderella yarn? talong ginawang sapatos!

Kung sustainability at recycling lang naman ang usapan, ‘di patatalo dyan ang bagets na ito dahil gumawa lang naman siya ng sapatos mula sa talong!

Pinost ito sa TikTok ni @ilanfarmer.78 sa kanyang account na umani ng daan-daan libong views at goodvibes na comment mula sa mga netizen.

Mapapanood sa video ang isang bagets na babae na super focus sa pagpoporma ng hawak niyang talong upang gawing sapatos at ‘wag ka, with straps!

Sa dulo nito ay sinuot pa niya ang naturang talong shoes na perfect fit ala-cinderella ang peg.

Ilan sa mga komento rito:

Para kay @joanna, “Wow, she’s creative!:

Saad naman ni John Kohi, ‘Simple, clever, and vegan! HAHAHAHAHA.’

Tila iba naman ang tingin dito ng user na si @kaeyabigolbob, aniiya,

“I thought those were pieces of bananas.”

“Poor girl, those sad eyes, I want to send her some nice shoes,”

pagbabahagi naman ni @user9406597229986 na na-touch sa bagets.

Ikaw, bet mo ba ng ganitong sapatos? (Moises Caleon)