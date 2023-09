CHED sinita sa mga biyahe, seminar

Dismayado si Iloilo Rep. Janette Garin sa Commission on Higher Education (CHED) matapos mapansin na mas malaki ang ginagastos nito sa mga hindi naman higit na kailangan at mahalaga tulad na lamang ng biyahe, bisita, research at iba pa.

Giit ni Garin, imbes na unahin ang pagbibigay ng scholarship sa mga estudyante, mas ginugugol ang malaking bahagi ng pondo sa mga non-essential expenditure.

“There’s a big difference between wants and needs. Maybe ito ‘yong checklist n’yo pero mas kailangan si­guro ng ating mga kabataan ngayon na mabayaran ang tuition fees. Bilyon-bilyon ang ginagamit natin dito sa mga paggawa ng guidelines, biyahe, bisita, research kunyari, pang-evaluate ng performance. Do we really need this huge expense?” puna ng mambabatas sa deliberasyon ng Kamara sa panukalang budget ng CHED sa 2024. (Eralyn Prado)