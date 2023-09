BBM kinulit mga investor sa Singapore

Hinimok ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang Singaporean businessmen na magnegosyo sa bansa sa pamamagitan ng Build, Better, More Program ng gobyerno.

Sa kanyang pakikipagpulong sa mga negosyante sa Singapore, sinabi ng pangulo na malaki ang oportunidad na makukuha ng mga ito kung ikukunsidera ang Pilipinas para maglagak ng kanilang puhunan.

Bukas aniya ang programa para magnegosyo sa renewable energy, smart at innovative economy gayondin sa imprastruktura.

Ginawang pang-akit ng presidente sa Singaporean businessmen ang pagpayag ng 100% na equity o ownership sa exploration at paggamit ng solar, wind, hydro at ocean energy resources.

“I encourage our Singaporean partners to consider the Philippines and take part in the country’s goal of increasing renewable share in power generation and offering lower cost and cleaner energy to the general public,” anang pangulo.

Binigyang-diin ng presidente sa mga negosyante na maraming proyekto na maaaring paglagakan ng kanilang puhunan sa physical at digital connectivity, water resources, agrikultura, kalusugan at enerhiya.

Hindi na aniya mahihirapang magbukas ng negosyo sa Pilipinas dahil nagtatag na ng green lanes para sa mas mabilis na proseso sa mga lisensiya ng mga bubuksang negosyo, bukod pa sa mahuhusay na mga manggagawang Pinoy. (Aileen Taliping)