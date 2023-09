Baha sa Libya dinedma ng mga Pinoy

Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs (DFA) na hindi pa rin

interesado ang mga Pilipino sa Libya na umuwi sa Pilipinas sa kabila

ng panganib ng malawakang pagbaha rito.

Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo de Vega, hanggang nga­yon ay wala

silang natatanggap na kahilingan mula sa mga ito para sa kanilang

repatriation o pagbalik sa bansa.

“No requests for repatriation in Libya. None. For our kababayans who

wish to be repatriated, just contact the Philippine Embassy and we

will repatriate you. The embassy is in touch already with Filipinos in

Libya,” ani De Vega.

Para naman sa mga pamilyang may nawawalang mga kaanak, sinabi ni De

Vega na kailangan lang nilang bisitahin ang OFW Help Facebook at

tutulungan nila ang mga ito na makontak ang embahada sa Libya para

mahanap ang kanilang kaanak.

Sinabi ni De Vega na mas pinili ng mga Pinoy sa Libya na

makipag­sapalaran kaysa umuwi sa bansa na wala naman silang trabaho.

Abot sa 1,100 ang mga Pinoy sa eastern Libya at karamihan sa kanila ay

mga nurse sa Derna, Umm al-Rizam, al-Bayda at Tacnis.