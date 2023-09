Angel, Claudine no show sa wake

Speaking of burol, ang daming nagtatanong kung nagpunta ba ang mga dating alaga ni Manay Ethel Ramos na sina Angel Locsin, Claudine Barretto.

Kasi nga, bukod kay Aga Muhlach, na gabi-gabing nasa burol, ang dalawa ang pinaka-identified kay Manay Ethel noon.

Anyway, sa eulogy, hanggang sa nakauwi ako, walang Claudine na dumating. Pero, nagpasabi naman daw na masama ang pakiramdam nito o may sakit ito.

Si Angel, alam naman natin na matagal na siyang hindi napagkikita? Na hanggang sa ngayon ay wala pa ring balita kung nasaan ba talaga siya.

Ang dami ngang tanong tungkol kay Angel na hindi masagot-sagot. Kung ano na ba ang hitsura niya ngayon?

Kunsabagay, bawing-bawi naman sa mga artista na nagbigay pugay sa huling sandali kay Manay Ethel.

Bukod kay Aga, na always present nga, kasama rin ang misis niyang si Charlene Gonzalez, at mga anak na sina Andres at Atasha.

Always present din si Congresswoman Lani Mercado, na si Manay Ethel nga ang nagpangalan sa kanya sa showbiz. At siyempre, si Senator Bong Revilla, Jr.

Nagpunta rin siyempre sina Senator Robin Padilla. At siyempre, ang Star for All Seasons na si Vilma Santos-Recto.

Nagsalita rin si Ina Raymundo na ilang taon ding naging talent ni Manay Ethel.

Nag-perform sa huling gabi sina Jamie Rivera, Ice Seguerra, Mark Bautista.

Paalam Manay Ethel… (Dondon Sermino)