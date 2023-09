2nd SSL Collegiate Pre-Season lalarga

Mga laro Sabado: (FilOil EcoOil Centre)

1:30pm — Opening Ceremony

3:30pm — UPHSD vs UST

6:00pm — SBU vs AU

PAMUMUNUAN nina Regina Grace Jurado at Xysa Rufel Gula ang University of Santo Tomas (UST) Growling Tigresses sa pagsagupa sa University of Perpetual Help System Dalta (UPHSD) sa unang laban sa ikalawang season ng Shakey’s Super League Pre-Season Collegiate Conference, Sabado, Setyembre 16, sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Una munang isasagawa ang tradisyunal na opening ceremony ganap na ala-1:30 ng hapon bago simulan ng Tigresses ang inaasam na pagtuntong sa kampeonato sa pagsagupa sa kapwa din nito naghahangad makamit ang unang titulo na Lady Altas sa ganap na alas-3:30.

Huling naglaban ang UST Lady Tigresses at Perpetual Lady Altas para sa tansong medalya sa ginanap na 2023 National Invitationals kung saan tinalo ng una ang huli para makamit ang pinakauna nitong medalya sa nagbabalik na amateur na torneo.

Inaasahang sasandigan ng UST sina Jurado at Gula na matatandaang binitbit ang Tigresses sa klasikong labanan sa semifinals kontra sa tuluyang naging kampeon na De La Salle University sa matinding ikalimang set na umabot sa iskor na 26-24 bago naiuwi ng Lady Spikers ang 3-2 panalo (22-25, 25-18, 14-25, 26-24, 26-24).

Winalis ng UST ang Perpetual sa best-of-three na battle for third para sa tansong medalya.

Inaasahan naman na babawi ang Perpetual sa mga nakalipas nitong kampanya na kinapos mahablot ang kailangan na panalo upang makatuntong sa kampeonato ng liga.

Magsasagupa naman sa ikalawang laro ang Arellano University na tumapos na pang-12 pwesto sa huling torneo at ang San Beda Lady Red Spikers na nagkasya sa 17th place sa ganap na alas-6 ng gabi.

Unang itinanghal na kampeon sa 2022 Collegiate Pre-Season ang National University Lady Bulldogs sa pagtatala ng perpektong record kabilang na ang pagbigo sa nakasagupa na De La Salle Lady Spikers sa kampeonato.

Pangatlo ang Adamson Lady Falcons na tinalo naman ang University of Santo Tomas. (Lito Oredo)