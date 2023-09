2 Nigerian timbog sa P6.2M heroin, tsongke

Arestado ang dalawang Nigerian matapos silang makumpiskahan ng mahigit

sa P6.2 milyong halaga ng hinihinalang heroin at marijuana na

isiniksik sa mga lighter pen, hair dust remover brush at rolyo ng

adhesive tape sa isang buy-bust operation sa Imus, Cavite noong

Miyerkoles.

Nasa kustodiya na ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) ang mga

suspek na sina Enuka John Chukwuemeka at Christopher Nwabufo, kapwa

31-anyos at nanunuluyan sa No. 35B Kasoy St., Golden Acres Village,

Pamplona Tres, Las Piñas City

Kakasuhan sila ng paglabag sa Republic Act 9165 o The Comprehensive

Dangerous Drugs Act of 2002.

Narekober sa mga suspek ang 1 kilo ng umano’y heroin na may street

value na P6 na milyon at 15 gramo ng pinatuyong dahon ng marijuana na

nagkakahalaga ng P1,800; 40 pang gramo ng heroin na nagkakahalaga ng

P240,000.

Isiniksik ito sa mga lighter pen, hair brush at rolyo ng mga adhesive

tape para magmukhang mga ordinaryong paninda.

Sa ulat ikinasa ang buy-bust operation sa main entrance ng Robinson’s

Mall sa Tanzang Luma St., Imus Cavite ng pinagsanib na puwersa ng

Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA), National Capital Region

(NCR), Provincial Drug Enforcement Agency (PDEA) IV-A, Cavite Police

Provincial Office (PPO), Philippine National Police Regional Office

4A, National Bureau of Investigation (NBI) at Imus City Police bandang

alas-4:05 nang hapon. (Gene Adsuara)