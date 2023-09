158 PDL sa Iloilo City grumadweyt via ALS program

SINUBOK man ng tadhana, may pagkakataon pa ang 158 person deprived of liberty (PDL) na baguhin ang takbo ng kanilang buhay paglabas nila sa mga piitan kung saan nila pinagdurusahan ang kanilang mga pagkakamali.

Ito ay dahil sa pagkakataon na ibinigay ng Alternative Learning System (ALS) program ng Department of Education (DepEd) kung saan ay nag-aral at nagtapos sila ng elementarya at high school na hindi nila nagawa noong malaya pa sila.

Sa Iloilo City District Jail (ICDJ) ng Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) sa Barangay Ungka sa Jaro district, may kabuuang 158 PDL ang nagtapos ng elementarya at high school ngayong araw, Setyembre 15.

Binubuo sila ng 87 kalalakihan at 71 kababaihan kung saan isa ang nagtapos sa literacy program, siyam sa elementarya at high school ang nalalabi pang bilang.

Naka-enrol sila sa mga school year na 2021-2022 at 2022-2023 na naantala ang pagtatapos dahil sa epekto ng COVID-19 pandemic.

Ayon kay said Iloilo City Schools Division Superintendent Ma. Luz de los Reyes, may mga teacher at facilitator ang nakatalaga na magturo sa loob ng mga piitan habang binibigyan naman ng tsansa ang mga matatandang PDL na pumili kung nais nilang sa loob ng jail facility, community center o eskuwelahan para mag-aral.

‘LS is a flexible learning option for children, especially the overage. So if you are overage ou have the opportunity to go back to school on a flexible mode like on Saturday and Sunday, not on a daily-basis like our regular students,’ paliwanag ni De los Reyes.

Si Lola Nelida Losabia ang pinakamatandang grumadweyt ng junior highschool sa Ramon Avanceña National High School sa Arevalo district.

Sa kanyang talumpati sa completion ceremony na ginanap sa Iloilo City National High School (ICNHS), idiniin niya na hindi hadlang ang edad para magtapos sa pag-aaral.