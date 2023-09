Visa-free entry sa Taiwan planong palawigin hanggang 2025

Plano ng pamahalaan ng Taiwan na palawigin ang kanilang 14 na araw na visa-free entry para sa mga Filipino hanggang 2025.

Sinabi ni Taiwan Tourism Bureau (TTB) deputy director Emily Huang na layon ng hakbang na makaakit ng mas maraming Pinoy na kilala aniya sa pagiging shopaholic at mapagtuklas sa mga bagong lugar.

Para lalong mahikayat ang mga Pinoy na bisitahin ang Taiwan, idinagdag ni Huang na magpapa-raffle sila ng 5,000 New Taiwan Dollars na katumbas ng halos P9,000.00 halaga ng shopping vouchers para sa masuwerteng turista sa kanilang bansa.

‘Interested individuals just need to register on the Lucky Land website of Taiwan seven days before their trip. Upon arrival at Taiwan’s airport, their names will be checked to see if they have been chosen in the daily raffle,’ paliwanag ni Huang.

Isa ang Taiwan sa mga paboritong tourist destination sa mundo dahil sa masasarap na pagkain at murang bilihin. (Betchai Julian)