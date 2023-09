Sexbomb Izzy todo suporta sa drag artist na anak

Suportado ni Izzy Trazona-Aragon, dating miyembro ng Sexbomb Girls, ang anak niyang lalaki na naging drag artist.

Sa kanyang Instagram account, sinabi ni Andrei Trazona na pinasok niya ang drag community sa pangalang “Sofia” at wala pa raw siyang isang taon dito.Sabi pa ng 21-anyos na si Andrei sa isang video, “Sexbomb Royalty” ang

bansag sa kanya dahil anak siya ni Izzy.

Super supportive raw ang kanyang inang former Sexbomb dancer sa pagiging drag artist niya. “Actually, surprisingly, super supportive siya when it comes to my craft.

Kasi nga nakita niya rin na super nag-eenjoy ako lalo na ‘yung bumibili ako ng mga gamit, ganoon,” ani Andrei.

“Wala siyang judgment kahit anumang pagpapa-sexy, pagpapa-show off ko ng skin. Super support siya,” patuloy pa niya. (Issa Santiago)