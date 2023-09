SC binara P2.3M gastos ni Mark Lapid sa TIEZA

Pinagtibay ng Supreme Court (SC) ang pagkontra ng Commission on Audit (COA) sa P2.3 milyong binayad ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority (TIEZA) para sa pagkabit ng Christmas decorations at pailaw sa gusali ng Department of Tourism (DOT) noong 2011.

Nag-ugat ang kaso sa P2.3 milyong kontrata ng TIEZA sa Kabukiran Garden para magkabit ng dekorasyon at pailaw sa DOT noong Nobyembre 11, 2011.

Noong Enero 3, 2013, nag-isyu ng disallowance ang COA dahil hindi nagsagawa ng bidding ang TIEZA bagkus ay dinaaan sa direct contracting. Dahil dito, inakyat ng TIEZA sa SC ang disallowance ng COA.

Sa inilabas na res¬o¬lusyon ng SC, ibinasura nito, ang petition for certiorari na isinumite ni da¬ting Pampanga governor at TIEZA Chief Operating Officer, Mark T. Lapid, at iba pa na kumuwestiyon sa desisyon ng COA.

Binanggit ng SC na bagama’t pinahihintulutan ng Procurement Law ang direct contracting, kailangang may sapat na dahilan para gawin ito. Sa kaso ng Christmas decoration at pailaw, marami ang gumagawa nito sa Pilipinas. (Juliet de Loza-Cudia)

Ang epekto ng notice of disallowance ay isoli sa gobyerno ang perang ginastos na hindi aprobado ng COA. (Juliet de Loza-Cudia)