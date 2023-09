Sara dumistansiya sa ‘Diktadurang Marcos’ isyu

Dumistansiya si Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa usaping may kinalaman sa panukalang baguhin ang terminong ‘Diktadurang Marcos’ at gawin na lamang na ‘Diktadura’ sa Grade 6 Araling Panlipunan curriculum.

Ayon sa Pangalawang Pangulo, ha¬yaan ang mga eksperto sa Department of Education (DepEd) Curriculum at Teaching strand ang sumagot at magpaliwanag kaugnay sa kaliwa’t kanang tanong ukol sa panukala.

“They can argue with the education experts inside the Curriculum and Teaching stand of the Department of Education because it was the education experts who decided the direction in teaching,” ayon kay Duterte.

Una nang kinumpirma ni DepEd Bureau of Curriculum and Teaching Director Joyce Andaya na may liham mula sa ilang specialists mula sa Bureau of Curriculum Development ng ahensiya ang nagsusulong para alisin ang pangalan ng Marcos mula sa terminong ‘Diktadurang Marcos’.

Ngunit ayon kay Andaya, ang rekomendasyon ay dadaan pa sa masusing pag-aaral kasabay ng pilot implementation ng revised K-10 curriculum ngayong¬ taon. Kukunin pa umano ng DepEd ang magiging consensus ukol sa usapin. (Eralyn Prado)