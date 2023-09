Rookie cop tigok sa nakasalpukang trak  

Patay ang isang bagitong pulis matapos na makasalpukan ng minamaneho niyang motorsiklo ang kasalubong na pickup truck sa Ormoc City, Leyte noong Martes.

Dead on arrival sa ospital sanhi ng tinamong pinsala sa ulo at katawan ang biktimang si Patrolman Marvin Lawsin, 26, nakatalaga sa Retooled Community Support Program (RCSP) ng Ormoc City PNP.

Samantala, nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng pickup truck na si Alberto Fernando, nasa hustong gulang.

Sa isinumiteng ulat ng Ormoc City PNP sa Camp Crame, nangyari ang insidente sa highway na sakop ng Barangay Ipil bandang alas-singko nang hapon.

Patungo ang biktima sa Barangay Dahug nang mag-overtake si Fernando dahilan para masakop niya ang kabilang linya.

Eksakto naman umanong parating si Lawsin pero huli na para magkaiwasan ang dalawang driver at nagsalpukan ang mga ito.

Dahil sa lakas ng salpukan, tumilapon ng ilang metro sa sementadong kalsada si Lawsin dahilan para mabasag ang bungo nito.

Nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property ang suspek. (Edwin Balasa)