P1B bistado sa mga nakumpiskang SIM

Tinatayang P1 bilyong halaga ng pera at cryptocurrencies ang natuklasan kaugnay ng mga nakum¬piskang SIM cards sa isinagawang raid ng mga awtoridad nitong nakalipas na dalawang buwan.

Kabilang sa pinakamalaking raid ay sa Pasay City kung saan higit sa 25,000 SIM card ang nakumpiska mula sa umano’y Philippine Offshore Gaming Operator (POGO) facility, ayon kay DICT Sec. Ivan John Uy.

Sinabi ni Uy na ang mga rehistradong SIM at ang nakakonekta ritong e-wallets ang posibleng pinagtaguan ng mga perang ninakaw mula sa iba’t ibang scam ng sindikato.

“Access namin e-wallets, nakita namin bakit itong SIM card may P50,000, sinaksak ‘yung isang SIM card, bakit may P100,000 itong SIM card na ito,” paglalahad ng kalihim.

Kinumpirma ni Uy na namamayagpag pa rin ang mga text scam sa kabila ng SIM registration law dahil maraming subscriber ang nagbebenta ng kanilang SIM, habang ang iba ay nagrerehistro gamit ang pekeng ID.

“In the next few months, we will be cleaning up those records together with the telcos. Ang importante diyan identified na natin ano techniques na gamit nila,” wika ni Uy.

Binanggit pa ng DICT secretary na pinag-aaralan na nila ang mungkahi na lagyan ng limit ang pagmamay-ari ng SIM o kaya ay magpataw ng fee sa ikatlo o pang-apat na SIM ng isang customer.