NSC ilalabas bagong mapa ng ‘Pinas

Isiniwalat ng National Security Council (NSC) nitong Miyerkoles na isang updated na mapa ng Pilipinas ang ilalabas upang maipakita ang mga maritime entitlement ng bansa para makontra ang kontrobersiyal na 10-dash line ng China.

“This is something that we have been working on already, we hope to be able to make an announcement very soon…we are seriously considering it and we already have something in the works,” paglalahad ni NSC spokesperson Jonathan Malaya sa CNN Philippines.

Sinabi ni Malaya na ang update map ay sumasailalim pa sa approval process pero tiniyak nitong angkop ito sa United Nations Convention on the Law of the Sea at sa 2016 Arbitral Award.

Sa nasabing arbitral ruling, binasura rito ang claim ng China sa noon ay 9-dash line sa South China Sea. Kamakailan lamang ay binago ito ng China at ginawang 10-dash line kung saan lumagpas na ito sa exclusive economic zones (EEZ) ng Pilipinas pati na ng Malaysia, Brunei, Vietnam, at Indonesia.

Binanggit pa ni Malaya na makikita rin sa bagong mapa ang Philippine Rise na siyang extended continental shelf sa silangang bahagi ng bansa.