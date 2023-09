Nadine ala-fairy godmother! Sinagip mga tutang itatapon sa ilog

Hinangaan ang aktres na si Nadine Lustre matapos niyang sagipin ang limang tuta na itatapon na sana ng may-ari sa ilog.

Ani Nadine sa kanyang Instagram story, nalaman niya sa crew ang tungkol sa mga kawawang tuta na itatapon na dahil sobrang dami na umano ang inaalagaan na aso ng may-ari.

“Came across 5 puppies at our location yesterday. (We couldn’t find the other 2 last night so they’re not in the picture).

The crew told us that the owner is planning to toss them in the river if no one would take them because there are ‘too many dogs’ around,” sabi ni Nadine.

Kinuha at aalagaan daw muna ni Nadine ang mga tuta habang hinahanapan niya ng bagong tahanan ang mga ito.

“I just couldn’t stand thinking they might die when I could’ve done something to help. We don’t know how old they are, but it seems like they’re able to eat food already.”

May gusto na raw umampon sa dalawa at nanawagan siya sa mga gustong kunin ang tatlo pang tuta.

‘If anyone wants to adopt the other puppies please let me know.’ (Issa Santiago)