Magkapatid na Sydney, Chino Sy-Tancontian bibira sa Korea Open Sambo Championships

MAGPAPADALA ang Pilipinas Sambo Federation ng kabuuang siyam na atleta sa Korea Open Sambo Championships na gaganapin Setyembre 16-17 sa Korea Sambo Center sa Cheon-An, Korea.

Pangungunahan ang delegasyon ng top samboist ng bansa na magkapatid na sina Sydney Sy-Tancontian at Chino Sy-Tancontian na maglalaro sa women’s +80kgs Sport Sambo at men’s -98kgs Sport Sambo.

Magpapalaban din para sa gintong medalya sina Godwin Langbayan sa men’s 64kgs Combat Sambo, Aislinn Agnes Yap sa women’s -80kgs Sport Sambo, Jedd Andre Kim sa men’s -79kgs Sport Sambo, Troy Legaspi sa men’s -71kgs Sport Sambo, Janry Pamor sa men’s -58kgs Sport Sambo, Cresente Narvaes sa men’s -64kgs Sport Sambo at Aumaegel Cortez sa women’s -54kgs Sport Sambo.

Sina Jerry Legaspi at Ace Larida ang magsisilbing coach.

Naniniwala ang pangulo ng Pilipinas Sambo na si Paolo Tancontian na kaya ng mga samboista na makamit ang gintong medalya para sa bansa dahil sa kanilang patuloy na paghahanda.

“Madami silang natutunan from their experience in the 2023 Asian and Oceania Sambo Championship and sa President’s Cup sa Armenia. Nag-research ang mga coach natin ng mga bagong scientific approach ng sambo training na posibleng makapag-improve ng performance ng ating atleta,” paliwanag ni Paolo.

Ang paglahok ng koponan ay sinusuportahan ng Philippine Sports Commission. (Lito Oredo)