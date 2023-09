Magkaklaseng kambal, grumadweyt na magna cum laude

ISANG kambal na magkaklase mula sa Lipa City, Batangas ang nagtapos sa kolehiyo noong nakaraang buwan na kapwa magna cum laude.

Sila sina Royce at Rainier Manalo na pareho ring kumuha ng kursong Bachelor in Science Psychology sa De La Salle Lipa.

Ayon sa kanilang ina na si Joy Ivy, napakasaya ng kanilang pakiramdam na magkasundo ang magkapatid na kambal. Hindi lang aniya mababait kundi mapagmahal na anak at kapatid sina Royce at Rainier.

‘Nakaproud, kambal sila pareho pa sila ng achievement na nakuha,’ ayon naman sa ama ng kambal na si Zaldy.

Mula pagkabata ay magkaklase na ang kambal pero lumaki silang walang puwang ang kompitisyon.

Sa katunayan ay tinatawag pa ni Rainier si Royce na kanyang idol at tutor dahil mula noong kindergarten hanggang kolehiyo, ito raw ang umaalalay sa kanya.

‘We did it together,’ sabi pa ni Rainier sa kanyang Facebook post. Ibinahagi ng kambal ang naging journey nila mula pagkabata hanggang grumadweyt sa college kaya naman hinangaan sila ng mga netizen.

Nakaantig sa kanila ang suporta ng kambal sa bawat isa na anila ay pagpapakita rin na maayos silang napalaki ng kanilang mga magulang.

Dahil dito kung kaya’t todo pasasalamat ang kambal sa kanilang mommy at daddy.

‘Thank you for being the best parents. Sa lahat ng mga pangarap ko sa buhay, lagi ninyo akong sinusuportahan,’ ang sweet message ni Royce sa mga magulang.