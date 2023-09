Maayos at ligtas na lansangan, isulong para sa mga mamamayan

Malamang, marami rin sa inyo ang uminit ang ulo doon sa dating pulis na nambatok ng siklista at kumasa pa ng baril diyan sa Quezon City.

Katulad ninyo, kami rin sa Senado, hindi namin maatim itong ginawa ni Willie Gonzales kay Allan Bandiola. Kaya nga hindi na ako nagtaka na apat na resolusyon kaugnay niyan ang inihain ng ating mga kasamahang senador sa plenaryo na itinakdang imbestigahan ng ating komite, ang Public Order and Dangerous Drugs Committee.

Isang buwan na rin pala noong nangyari ang insidente at nagkapatawaran na rin ang dalawang kampo. Ayon pa kay Philippine National Police-Firearms and Explosives Office (PNP-FEO) Chief Brig. Gen. Paul Kenneth Lucas, kumpiskado na ang mga baril ni Gonzales.

Kaya ano pa nga ba ang silbi ng ating isinagawang imbestigasyon nitong Martes ukol sa naturang kaso?

Nauwi man sa isang di umano’y maayos na usapan ang insidente sa pagitan nina Gonzales at Bandiola, kinailangan nating kumalap ng mga detalye para mapigilan ang paglaganap ng katulad na sitwasyon sa hinaharap.

At dahil nga sa naging imbestigasyon, nakumpirma natin ang pangangailangan ng PNP- FEO ng mas maayos na sistema para matukoy ang mga pulis na na-dismiss sa serbisyo, gayundin ang sinumang hindi kwalipikadong mabigyan ng Permit to Carry Firearms Outside of Residence (PTCFOR).

Importanteng natukoy ito dahil ang paghawak ng baril ay hindi po karapatan ng sinuman. Isa po itong pribilehiyo at ipinagkakatiwala lang sa mga may angkop na pag-iisip at responsableng indibidwal.

Kaya nga ayon sa revised Implementing Rules and Regulations (IRR) 2018 ng Republic Act No. 10591 o Firearms Law, dapat na nakatago ang baril sa hand luggage tulad ng clutch bag, belt bag o gun case. Hindi ito pwedeng laging nakalabas o basta na lamang isinusukbit sa baywang.

Bukod sa PNP, binigyan din natin ng pagkakataon na makapag bigay ng kanilang mga mungkahi ang ilang mga kinatawan mula sa cycling community at road safety advocacy groups na masigasig na nakipagtulungan para sa ikabubuti ng publiko sa mga lansangan.

Isa sa mga ipinanawagan nila ay ang pagkakaroon hindi lamang ng painted bike lanes kundi ng barrier-protected o grade-separated bike lanes na hindi madaling malalabag ng mga motorista na gaya ng paglabag ng ilan sa ating mga tawiran o pedestrian crossing.

Isinulong din nila ang mas maigting na pagbibigay edukasyon sa mga motorista tungkol sa kanilang obligasyon at kaalaman sa batas trapiko at ang istriktong pagpapatupad ng batas gayundin ang pagtugon ng mga awtoridad sa mga kaso ng paglabag sa kalsada.

Bilang isang pulis at siklista, ituring ninyo akong kinatawan ng magkabilang panig kaya’t mahalaga para sa akin na mapakinggan ang kanilang mga panawagan. Ngunit higit pa diyan ay ang mas malaking responsibilidad bilang isang mambabatas. At iyan ay makagawa ng mga mahahalagang batas na siguradong makapagpaparamdam ng pagbabago para sa ikapapanatag ng ating mga mamamayan.

Makakaasa kayo na gagamitin natin nang wasto ang mga impormasyon mula sa imbestigasyong ito at sisikapin nating isulong ang Road Rage Bill sa Senado, itaga mo sa Bato!