LDR ni Jared Almendras pambasang kanta ng mga Gen Z

Sino na nga lang ba ang hindi nakaka alam sa kantang LDR o long distance relationship na likha ng content creator, athlete at singer-songwriter na si Shoti o Jared Lim Almendras sa tunay na buhay (Oh! Diba! Hakot award sa pagka talented LOL!).

LDR fever is in the air dahil bukod sa mapapakanta ka na, talagang mapapaindak pa ang mga madlang netizen at ang mga chismosa nating kapitbahay.

Pero sino nga ba si Shoti at paano siya nakilala, nag mula si Shoti sa angkan ng mga Almendras panganay na anak ni Wang at Jed Almendras kilala ang kanilang pamilya sa Cebu dahil na rin sa kanilang serbisyo publiko o pagtulong sa kanilang mga kababayan. Si Shoti ay 16 anyos pa lamang pero isa na itong successful singer dahil na rin sa kaniyang hitsong na talaga nga namang pumatok sa masa.

Pero alam niyo ba na bukod sa LDR may tatlo pang kanta si Shoti na inilabas online ito ay ang In Love Kaayo, In Love (Gihapon) at Feel this way actually halos lahat ng kantang nilikha ni Shoti ay may halong ingles at cebuano. Soft at whispery ang tono ni Shoti sa kaniyang mga awitin kaya naman bentang-benta ito sa mga Gen Z.

Ayon sa ilang panayam kay Shoti mahilig talaga siyang gumawa ng kanta lalo na kung tungkol sa kaniyang mga pinag daanan sa buhay pero kung minsan ay humuhogot rin siya sa experience ng kaniyang mga kaibigan.

Naikwento rin ni Shoti na naranasan rin niyang magkaroon ng isang LDR na karelasyon kaya dito niya nabuo ang kantang talaga nga namang tumabo ng milyon-milyong views sa Tiktok at unique listeners sa Spotify.

Dahil na rin sa pagiging hit nito sa masa na nominate pa ito bilang song of the year sa Tiktok Awards 2023 (Naks! Congrats Shot! Im so proud of you).

And speaking of proud talagang mas mapa-proud ka pa dahil kamakailan lamang ay pumirma na rin ng contrata si Shoti sa Sony Philippines upang mas maalagaan ang kaniyang singing career, ang tanong ngayon ng mga chikadora nating kapitbahay balak na rin kayang pasukin ni Shoti ang magulong mundo ng showbiz (Abangan…… LOL!).

Sa ngayon kabi-kabila ang mga guestings at pag imbita kay Shoti sa ibat-ibang mga events pero sa kabila ng kasikatan nanatili parin humble at very down to earth si Shoti (Yes! Thats true isa ako sa mga saksing buhay).

kahit na very busy si Shoti dahil sa dami ng kaniyang ganap di naman niya napapabayaan ang pag-aaral at ang pagiging isang atleta. Ang isa pang inaabangan ngayon ng mga madlang netizen ay kung kailan kaya ulit lilikha ng hitsong si Shoti at tungkol saan naman kaya ang bagong kanta na kaniyang gagawin (Well masasagot lahat ng katanungan kay Shoti kapag nag guest na siya sa ABA TRENDiNG! beke nemen charrr! LOL!).

At para naman lagi kang updated sa mga ganap ni Shoti wag kalimutan i-follow siya sa kaniyang mga social media accounts.

Kaya naman SHOTI SIGE NA! “You’re always on my mind thats how much I care I can’t think of a time that you weren’t there”.