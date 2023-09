Kapag naihabol sa PH squad! Fim-Am gymnast Levi Jung Ruivivar tiyak ang medalya sa Asian Games

SAKALING mapasama si Filipino-American gymnast Levi Jung Ruivivar sa Philippine team ay nakasisiguro itong makakapag-uuwi ng medalya sa magaganap na Hangzhou Asian Games na lalarga ngayong buwan.

Ito’y ayon kay Gymnastics Association of the Philippines (GAP) President Cynthia Carrion.

“If she will be accepted, she’s a sure medalist,” saad ni Carrion.

Nakaraan lamang ay nagdesisyon si Ruivivar na lumaban para sa Pilipinas matapos ang ilang taon na pagiging United States juniors team member.

Noong Hulyo 25 pa ang deadline ng submission ng entry by name pero pwede pang umapela para sa final lineup kaya malaki ang tsansa ni Ruivivar makasali sa Asiad-bound squad.

Kaugnay nito, umaasa ang Pilipinas na mabibigyan si 17-year-old Ruivivar ng approval ng host China. (Elech Dawa)