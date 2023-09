Kahit nanay na: Michelle inenganyo sumali si Winwyn sa MUP

Tinanggal na ng Miss Universe Organization ang age limit sa mga sasali sa Miss Universe simula next year.

“The Miss Universe Organization announces the elimination of all age limits across all Miss Universe and associated pageants.

“This change will apply for all 2024 pageants globally.

“Starting then, every adult woman in the world will be eligible to compete to be Miss Universe,” ang opisyal na pahayag ng Miss Universe Organization.

Maraming pageant fanatics ang nagulat at natuwa sa desisyon na ito ng MUO dahil puwede nang sumali sa nasabing beauty pageant ang mga dati nating beauty queens.

Mismong ang reigning Miss Universe Philippines na si Michelle Dee ang nag-udyok sa kanyang pinsan na si Winwyn Marquez na isa ring beauty queen.

“@teresitassen!!! You know what to do,” sey ni Michelle sa kanyang Instagram story ni Michelle.

A face smiling, with a single tear and face holding back tears emojis ang naging reply ni Winwyn sa kanyang pinsan.

Si Winwyn ay ang kauna-unahang Asian winner ng Reina Hispanoamericana noong 2017.

Sa ngayon ay 31 years old na si Winwyn at isa na rin itong ina at dahil sa bagong rules ng Miss Universe ay puwede na nga siyang sumali at malay natin siya na ang first married woman to win Miss Universe Philippines or Miss Universe, ha!

Exciting! (Byx Almacen)