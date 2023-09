Julie Anne, Dennis serye hiling ng mga fan

Marami ang nanghihinayang na hindi na raw nabigyan ng follow up project sina Julie Anne San Jose, Dennis Trillo. Para sa mga fan, bagay na bagay ang dalawa, at pruweba nga ang pagsasama nila noon sa ‘Maria Clara at Ibarra’.

Bitin na bitin nga sila kina Julie Anne at Dennis. Na feeling nga nila ay may ibubuga pa ang dalawa sa harap ng kamera.

“Sana subukan ulit ng GMA sina Julie Anne at Dennis, na isang romantic-comedy naman. May chemistry naman sila. Ang lakas ng dating nila pag magkasama sila.

“Kahit sumikat sina Barbie Forteza, David Licauco sa serye na `yon, sina Julie Anne at Dennis pa rin ang nagdala! So, another project sana!” ang hirit ng mga fan.

Pero siyempre, malabo `yon sa ngayon, dahil si Dennis, may proyekto muna na kasama si Bea Alonzo, ang ‘Love Before Sunrise’.

At siyempre, nandiyan pa si Rayver Cruz na dyowa ni Julie Anne. Na malakas din ang sigaw ng mga fan na pagsamahin ulit sila sa telebisyon. (Dondon Sermino)