Jersey nina Curry, James pinang-porma ng magkapatid na Kendra, Scarlett Kramer

Ibinida ni Doug Kramer ang kaniyang mga anak na sina Kendra at Scarlett habang nakasuot ng jersey ng mga sikat na NBA player na sina Stephen Curry at LeBron James.

Sa Instagram post ni Doug, makikita ang dalawa niyang anak na game na game na ibinida ang jersey ng mga tanyag na manlalaro.

‘Kendra and Scarlett decided to dress up as NBA players for theirschool’s celebrity day! So cute! 😍 Happy Monday guys! 🙏❤️’ post ni Doug sa kanyang IG account.

Pinuri naman ng mga netizen ang porma ng dalawang bata. “Wow, they definitely have that sporty swag!”

“Lakers team scarlet” “Team scarlet here”

Sabi pa ng mga netizen, tiyak na agaw-pansin at eksena ang dalawang bata dahil bukod sa parehong maganda, mga jersey pa ng mga sikat na player ang napili nilang ibida sa kanilang celebrity day. (Carl Santiago)