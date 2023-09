Jackie bet girlfriend ni Andre

Nainggit si Jackie Forster sa nanay niya dahil nauna pa nitong nakilala in person ang girlfriend ng panganay niyang anak na si Andre Paras.

Bet na bet ni Jackie ang dyowa ni Andre.

Pinost pa nga ni Jackie sa kanyang Instagram ang picture ng kanyang nanay na kasama si Andre at ang girlfriend nito ng anak na si Honey Escarez.

Caption ni Jackie sa picture ng tatlo, “So jelly of my mama. Miss you kuya.”

Agad na nag-“I love you” naman si Andre sa post na ‘yon ni Jackie.

Nag-comment naman si Honey sa post ng “Hope to meet you naman soon tita,” na sinagot agad ni Jackie ng “Yes soon.”

Marami rin ang pumuri sa beauty ng kasintahan ni Andre na sinang-ayunan naman ng bonggang-bongga ng proud mommy.

May K naman talaga na ipagmalaki ni Jackie ang magiging manugang niya. Hindi lang basta beautiful ang dalaga, pambatong swimmer si Honey ng University of Sto. Tomas at record-breaking holder siya sa isang swimming competition.

Wow! (Ogie Narvaez Rodriguez)