Izzy tinuligsa, hindi pala suportado anak na drag queen

Trending ngayon ang dating Sexbomb girl na si Izzy Trazona-Aragon dahil sa post niya tungkol sa kanyang drag queen na anak.

Sa kanyang social media post nga ay ibinahagi ni Izzy ang kanyang nararamdaman tungkol sa naging desiyon ng kanyang anak na si Drei.

“I miss you Drei, you’re always in my prayer… everyday. I love you so much. And that will never be changed.”

Sa mga sumunod na bahagi ng kanyang post ay naikuwento niya ang kanyang naging karanasan sa kanyang ina na palaging hindi pumapayag sa mga gusto at desisyon niya noon.

“Back then all I see is her angry face, but now I realized that it is LOVE. I thought that mom doesn’t want me to be happy, but she is just concern that in the end of it all. I won’t get hurt with my decisions.”

Mahal daw ni Izzy ang kanyang anak kaya hindi raw niya ito susuportahan sa mga bagay na ikakapahamak nito.

“Sino ba naman ang magulang ang gustong mapahamak ang anak? When all your motive is to save them sa mas masakit na puwede nilang maranasan. Ang buhay na wala si Kristo.

“Andrei anak, I love you so much to not support you on things that will harm you. I am always here for you… your mama, mahal na mahal kita,” pagtatapos nito.

Kinumpirma naman ni Andrei na tungkol sa pagiging gay at drag queen niya ang tinutukoy ng kanyang inang si Izzy sa post nito na ikakapahamak daw niya.

Dagdag niya pa, ang pag-amin na nagsinungaling siya noong sinabi niya sa isang interview na sinusuportahan ni Izzy ang pagiging drag queen niya.

“I LIED IN AN INTERVIEW that she supports for what I am and for what I do just to protect her from any backlash but there’s no point in protecting her because the truth came out straight from her.

“As much as I love you, you know that I don’t wanna live in a lie. I’m sustaining myself for years now and I am living responsibly honest. I’m tired of this conversation about me being gay and doing drag.

“I love you so much mom but this isn’t healthy for me anymore. I hope someday you will understand how it feels to be in my shoes. I miss you but you’re not bringing me any comfort and compassion I deserve,” sey ni Andrei.

Kinondena ng mga celebrities from LGBTQIA+ community ang mga sinabi ni Izzy habang sinuportahan naman nila si Andrei.

Ilan nga sa celebrities na nagkomento ay sina Mela Habijan, Bekimon, at ang director na si Fifth Solomon.

Malaki na si Andrei para magdesisyon sa kung ano ang sa tingin niyang ikakasaya at ikakabuti niya at wala namang masama sa pagiging bakla.