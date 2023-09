Ivan Uy dinikdik sa National ID

Naiinip na si Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa mabagal na paglabas at distribusyon ng pisikal na National Identification o ang Philsys ID.

Sa press briefing, sinabi ni Department of Information and Communications Technology (DICT) Secretary John Ivan Uy na sa ginanap na sectoral meeting nila sa Malacañang, inihayag aniya ng Presidente ang pagkadismaya dahil marami pang mga Pilipino ang hindi pa nakakatanggap ng kanilang national ID.

Marami aniyang reklamong natanggap ang Palasyo kaugnay sa makupad na paglabas ng physical national ID gayong apat na taon na itong programa ng Philippine Statistics Authority (PSA).

“So, a lot of delays have already happened and there are many of our countrymen who have been complaining that up to this date, they have not yet received their national ID. And so, the President has expressed his impatience because a lot of things needed to be done and it’s all dependent on the deployment of a national ID,” saad ni Uy.

Inatasan aniya sila ng Pangulo na mag-isip ng paraan para makapag-deploy ng national ID upang hindi na maghintay kung kailan darating ang plastic ID mula sa PSA.

Sinabi ni Uy na inilatag nila sa Presidente ang national digital ID na maaaring i-download sa mobile phones para sa mas mabilis na transaksiyon sa gobyerno at sa mga pribadong tanggapan.

Malaking bagay aniya ang paggamit ng digital IDs dahil ito na rin ang sistemang ginagamit sa mga mauunlad na bansa at ito na rin ang ginagamit ng netizens sa kanilang online transactions.

Sinabi ni Uy na pinabibilisan na ni Pangulong Marcos sa DICT ang digital ID at target nilang mai-deploy ito sa pagtatapos ng taon.

Nasimulan na aniya ng DICT ang sistema upang makatugon sa digitalisasyon na isa sa adhikain ng Marcos Administration. (Aileen Taliping)