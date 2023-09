`Isang Dipang Langit’ ni Ka Amado

Isang makata at manunulat si Amado V. Hernandez na hinirang bilang Pambansang Alagad ng Sining sa Panitikan noong 1973. Nakilala siya dahil sa mga akdang makabayan at may kinalaman sa mga suliraning panlipunan. Itinuturing na pinakamahalagang aklat ni Ka Amado ang “Isang Dipang Langit” na inilathala noong 1961.

***

Ipinanganak si Ka Amado sa Tondo, Maynila noong Setyembre 13, 1903.

Napangasawa niya si Atang dela Rama, ang kinilalang “Reyna ng Sarsuwela at Kundiman” at naging Pambansang Alagad ng Sining din sa Teatro.