Giannis Antetokounmpo gustong matuto kay Hakeem Olajuwon

DESIDIDONG magpalakas – at matuto – si Giannis Antetokounmpo.

Sa kanyang podcast debut nitong Miyerkoles, sinabi ng Milwaukee Bucks star na plano niyang kunin si Hall of Famer Hakeem Olajuwon para makasama sa workout.

Uumpisahan ng dalawang big man ang partnership bago ang 2023-24 NBA season.

“This season for training camp I have a trip that I’m going to go down to Houston and try to work out with Hakeem Olajuwon,” balita ni Antetokounmpo sa 48 Minutes podcast.

Dati pa raw ay hanga na ang Greek Freak sa disiplina at laro ng ‘The Dream’.

“I love his game and if I can kind of take a few things from his game or learn anything from the few days I’m going to spend with him it’s going to be a blessing,” dagdag ni Giannis.

Gamit ang kanyang post moves at footwork ay halos unstoppable sa paint si Olajuwon noong 80s-90s habang nasa Houston. Inihatid niya ang Rockets sa dalawang kampeonato (1994, 1995).

Sina Olajuwon, Antetokounmpo at Michael Jordan lang ang tanging NBA players na sumikwat ng MVP at Defensive Player of the Year awards sa iisang season.

Nagpapagaling pa si Giannis mula knee surgery. (Vladi Eduarte)