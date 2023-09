Excited sa banggaan kay Ivana: Lovi ginantihan, ninakawan ng halik ni Coco

Nakaganti na ng ‘unscripted kiss’ si Coco Martin sa co-star niyang si Lovi Poe.

Kung matatandaan, nagkaroon ng unscripted kissing scene ang mga karakter nilang sina Tanggol (Coco) at Mokang (Lovi) kung saan ibinahagi ni Lovi noon na hindi niya ipinaalam kay Coco na hahalikan niya ito at nagpadala siya sa bugso ng damdamin ni Mokang kaya iyon ang nagsilbing first kiss nila.

Kaya naman, nakaganti na si Coco at nagkaroon ulit sila ni Lovi ng isa na namang unscripted kissing scene na ipinakita sa official trailer ng ‘FPJ’s Batang Quiapo’ bagong yugto ng serye, na nakahakot na nga ng higit 10 milyong online view.

“He kissed me too. I didn’t know that he was gonna do that. So sabi niya (Coco), ‘O, nakaganti na ako sa’yo,’” natatawang chika ni Lovi.

“It’s very funny kasi that’s the beauty of our show. We surprise each other as actors. Ang sarap lang sa pakiramdam na we get to do these things and we get to explore na we’re given the freedom to be ourselves as artists,” dagdag pa ng aktres.

Bukod sa kissing scene nila, ang dami pa raw dapat abangan na pasabog sa ‘FPJ’s Batang Quiapo’ at isa na rito ang karakter ni Ivana Alawi.

Sey ni Lovi, inaabangan din niya ang pag-krus ng landas ng kanilang mga karakter kaya excited na siyang makatrabaho si Ivana.

“I’m so excited to share the screen with these wonderful actors. I’m so excited to do scenes with Ivana. I’m really looking forward to it,” sey ni Lovi. (Dondon Sermino)