‘Contruction lady’ lodi sa Cebu City

Mga bardagulang trabaho ba kamo? Yung mga manu-manong gawain nakaraniwan sa mga construction worker, welder, carpenter? Sus, sisiw lang yan kay Myrna Pitaluna-Alngog, ang sakalam at tigasing construction lady mula sa Cebu City.

Pinatunayan ng 36-anyos na nanay na ito na kung kaya ni mister, kayarin ni misis. O baka higit pa nga raw.

Bago pa man siya tumuntong sa edad na 30, dalubhasa na si Myrna sa iba’t ibang trabaho sa construction tulad ng carpentry, painting, scaffold assembly, instalasyon ng mga steel bar, flux-cored arc welding at shielded metal arc welding.

Sa kabila ng kanyang balingkinitang sukat, hindi mo aakalain na kaya rin ni Myrna na makipagsabayan sa mga kalalakihan at magmaneho ng mga heavy equipment tulad ng backhoe-loader, hydraulic excavator, bulldozer at payloader.

Alam daw niya na susukatin ang kanyang kaalaman at galing sa industriya na pinaghaharian ng mga lahi ni Adan kaya naman

pinaghandaan niya ito bago siya sumagupa rito.

Nag-aral at tumanggap aniya siya ng mga technical vocational education and training (TVET) qualification at national certificate mula sa iba’t ibang construction trade kaya malakas ang loob niya na tanggapin ang hamon sa kanyang pagiging babae.

Habang nagtatrabaho bilang construction lady, nag-aral at nakumpleto ni Myrna ang kanyang Civil Engineering degree sa edad na 28.

“My failures, struggles, and challenges became my foundation to grow in my career in the construction industry. I became a stronger, better version of myself. I just ignored what people said, prayed, and moved

on. My only goal was to work and give my family a better life,” ani Myrna.

Ngayon ay isa ng construction supervisor si Myrna na namamahala sa pitong grupo na may 250 manggagawa at karamihan dito ay mga lalaki. Kaya wag kayong magulat pag nag-flex ang kanyang mga anak ng ‘Wala kayo sa nanay ko!’