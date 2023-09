Confidential o corruption fund?

Pumutok noong nakaraang linggo ang balita tungkol sa P125 million na “confidential fund” na dinagdag sa budget ng Office of the Vice President (OVP) noong 2022. Maraming mambabatas at abogado ang nagsalita na para ipaliwanag na ang nasabing confidential fund ay labag sa batas at Konstitusyon. Ano nga ba ang totoo?

Malinaw sa ilalim ng Artikulo VI, Seksyon 29(1) ng Saligang Batas na ang bawat gastos ng pamahalaan ay kailangang nakabatay sa batas na ipinasa ng Kongreso. Ang batas na ito ay ang General Appropriations Act (GAA) na naglilista ng lahat ng proyekto, programa, at gawain ng bawat opisina ng pamahalaan, at kung magkano ang perang nakalaan para sa bawat isa.

Sa ilalim naman ng Artikulo VI, Seksyon 25(5) mahigpit na ipinagbabawal ang paglilipat ng pera mula sa isang programang pinondohan ng GAA patungo sa ibang gamit. Ang tanging eksepsyon sa patakarang ito, ay ang sa kaso ng “savings,” o perang natipid sa pagpapatupad ng programa, na maaaring ilipat sa ibang programa ng parehong sangay ng pamahalaan na nakatakda rin sa GAA.

Halimbawa, sa ilalim ng GAA may dalawang tulay na ipapaayos para sa halagang P30M at P20M. Kung nakumpleto ang pagpapaayos ng una para lamang sa halagang P25M, magkakaroon ng savings na P5 million dito. Itong P5M na ito ay maaaring idagdag sa P20M na nakalaan para sa pagpapaayos ng pangalawang tulay. Ang tawag sa prosesong ito ay “augmentation.”

Sa kaso ng confidential fund ng OVP, hindi maaaring magkaroon ng ganitong augmentation dahil una, hindi galing sa savings o natipid na gastos ang perang inilipat, kundi sa hiwalay na pondo sa ilalim ng Office of the President (OP). Pangalawa, dahil walang “confidential fund” na nakalaan sa ilalim ng budget ng OVP noong 2022. Sa madaling sabi, walang savings na pagkukuhanan at walang programang paglilipatan.

Bukod pa rito, inamin ng OP at OVP na ang nasabing “confidential fund” ay ginastos para sa pagpapatayo ng bagong opisina, “tree planting,” at iba pa. Labag naman ito sa Joint Memorandum Circular 2015-01, na nagtatakda ng malinaw at limitadong layunin para sa anumang confidential fund. Ayon sa JMC, ang pondong ito ay maaari lamang gamitin para sa mga “surveillance activities” o pagsubaybay sa mga taong iniimbestigahan. Klaro na ang “tree planting” ay labas dito.

Lahat ng mga patakarang ito – sa batas at sa Konstitusyon – ay nariyan para maiwasan ang katiwalian sa paggamit ng pera ng taumbayan. Ang lantarang paglabag sa kanila ay nagbubukas ng pinto para sa abuso at korapsyon.

Kailangan nating maging malinaw: ang “confidential fund” ay hindi dapat ginagawang “corruption fund.” At ang paraan para matiyak natin ito ay ang tapat na pagsunod sa itinatakda ng ating Saligang Batas at mga kaakibat na regulasyon tungkol sa responsableng paggamit ng pera ng taumbayan.