Bautista binoldyak sa CAAP sindikato

Isiniwalat ng dalawang senador ang umano’y sindikato sa loob ng Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP) kung saan minamanipula ang proyekto sa mga pinapagawang airport sa buong bansa.

Binanggit ito ni Senadora Grace Poe sa harap mismo nina Transportation Secretary Jaime Bautista at CAAP Director General Manuel Antonio Tamayo sa budget hearing noong Martes.

“We’ve also heard na in CAAP may mga sindikato daw diyan na minamanipula ‘yung mga contractor. Hindi muna natin sasabihin kung sino pero meron na kaming pangalan, Secretary alam mo na iyan, binanggit na sa iyo ni Senator Migz, pakibantayan lang,” giit ni Poe.

Napilitan si Poe na banggitin ang sindikato sa CAAP matapos na magreklamo si Senate President Pro-Tempore Loren Legarda sa Antique airport na hindi pa rin maumpisahan dahil ang nanalong contractor ay hindi nagpapakita at wala raw kapasidad na gawin ang nasabing proyekto.

Sinabi ni Legarda na ang pondo sa proyekto ay nasa DOTr na pero mukhang binuburo ito ng CAAP upang makahingi uli ng karagdagang budget sa Department of Budget and Management (DBM).

“Gusto ko lang pong malaman, ano ang status ng Antique airport at hindi lang naman iyon eh cause I don’t want sound parochial, it’s a same thing in other areas. And to be fair with Secretary Bautista, I was here as chair of finance in my third term. It was the same thing with the previous (administration) in 2013, 2014, 2015, ganun din po ang bagal-bagal at pina-parking sa CAAP,” patutsada ng senadora.

“Sa books, parang obligated pero natutulog sa CAAP,” dagdag pa niya.

Hiniling ni Legarda sa DOTr na isumite kay Poe ang listahan ng pondong nasa CAAP para sa pagpapa¬gawa ng mga airport.

“Lahat ng pondong nasa CAAP in full transparency pakibigay sa chair so that we will see and all airport planned in 2014, 2015 na hindi natuloy baka ang pera nandiyan pa sa CAAP dahil naman hindi natin nakikita iyan kasi na-obligate,” giit ni Legarda.

Nagpaliwanag naman si Bautista na gumawa na sila ng policy kung saan ang DOTr na ang magsasagawa ng bidding at hindi ang mga attached agency nila tulad ng CAAP.