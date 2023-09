Ayaw pumatol sa mga basher: Ricci Rivero inulan ng panglalait

Inulan ng tukso at na-bash si Ricci Rivero sa Facebook live at video na pinost ng Philippine Basketball Association ng kanilang unang araw ng PBA Draft activity.

Komento ng mga faney ng dating nobyo ni Andrea Brillantes, mas harsh pang mam-bash ang mga barakong PBA fans kesa sa mga Marites ng showbiz, huh!

Mukhang sariwa pa rin sa mga basketball enthusiast ang kinasangkutang issue ng basketbolista.

Sa video makikitang ginagawa ni Ricci ang line agility challenge at doon nga ito mismo nagisa ng bonggang-bongga!

“Ricci with a spin dryer move.”

“The Laundry Man.”

“What a brilliant move.”

“Kenkoy moves.”

“The Washing Machine Man.”

“Ricci The Spin Cycle Rivero.”

“The man with a thousand laundry”

“First draft ito ng ______ detergent bar.”

Marami rin ang nagkomento na mabagal ang galaw ng basketbolista at hindi raw pang-PBA.

Kaloka, for sure nababasa ni Ricci lahat ng hanash against him kasi naka-tag siya sa post na iyon sa official FB page ng PBA.

Hindi pa man nakakapasok sa pinakamalaking liga ng bansa, na-judge na ng sports fans ang dating boyfriend ni Blythe.

For sure ang susunod na aabangan ng bashers ay kung makakapasok ba si Ricci sa PBA.

Anyway, mukhang hindi naman affected si Ricci sa mga bashing sa kanya at mas tutok siya sa PBA draft, ha!

Baka nga tinatawanan lang ni Ricci ang kanyang mga basher.

Bakit nga naman siya magiging pikon, eh, kapag nakapasok siya sa PBA ay siguradong milyones ang kikitain niya, ha!

‘Yun na!